الحوثيون يشنّون حملة عسكرية على بلدة في محافظة البيضاء

شنّت ميليشيا الحوثي الأربعاء، حملة عسكرية واسعة على بلدة واقعة في شمال غرب محافظة البيضاء، وسط اليمن، تحت ذريعة "ملاحقة مطلوب".

وقالت مصادر محلية في البيضاء لـ"إرم نيوز"، إن الحوثيين داهموا بلدة "خربة جرادة" في المحافظة، بقوة أمنية مدججة بالسلاح، قوامها أكثر من 20 عربة عسكرية و4 مدرعات، بحثاً عن شخص بحجة أنه "مطلوب للأجهزة الأمنية".

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وأشارت المصادر، إلى أن القوة العسكرية التابعة للحوثيين، اقتحمت عدة منازل في البلدة، واختطفت 7 مدنيين، بينهم اثنان من الأطباء واقتادتهم جميعاً إلى مكان مجهول، كما استولت على عدد من رؤوس المواشي المملوكة للمواطنين بقوة السلاح.

وذكرت أن الحملة العسكرية التي تشنها الميليشيا الحوثية على البلدة، تأتي بحجة ملاحقة شاب يدعى محمد الصباحي، الذي حاول الحوثيون اختطافه، بعد خلافه مع أحد مشرفي الميليشيا قبل أكثر من أسبوع.

وبحسب المصادر، فإن الحوثيين لاحقوا الشاب وقتئذ إلى "حيّ الحفرة" بمدينة رداع، وفرضوا حصاراً محكماً على الحيّ، ما أدى إلى اندلاع مواجهة مسلحة مع عدد من مسلحي القبائل المحاصرين، أصيب على إثرها الصباحي وتوفي متأثراً بجراحه.

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وأكدت المصادر، أن "الحوثيين غير مقتنعين برواية مقتله، واتخذوا مسألة البحث عنه، ذريعة لاقتحام البلدات والأحياء في المديريات الشمالية الغربية من المحافظة، في محاولة لترويع القبائل وإخضاعها".

ودأب الحوثيون منذ السيطرة على محافظة البيضاء، على ممارسة جرائم وانتهاكات مروّعة بحق الأهالي والمجتمع القبلي في المحافظة، بدعوى ملاحقة "مطلوبين"، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.