"الدعم السريع": "ميليشيات البرهان" تخطط لاستخدام أسلحة محرمة في كردفان

حذرت قوات الدعم السريع، من مخطط وصفته بالـ"إجرامي" تُدبره الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لفلول الحركة الإسلامية وميليشياتها المتحالفة مع الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، بهدف تنفيذ "أعمال قذرة" في إقليم كردفان باستخدام أسلحة محرمة.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان اليوم الخميس: "لقد رصدت أجهزتنا المختصة تفاصيل المؤامرة الدنيئة بدقة، حيث عمد الإرهابيون إلى تجهيز عناصر خاصة من صفوفهم بزي قواتنا الرسمي، بغرض التضليل والخداع، وجرى التنسيق في هذا المسعى الآثم مع أجهزة الاستخبارات العسكرية لجيش الحركة الإسلامية ومع قناة فضائية عربية سخّر بعض مراسليها في حملات فبركة سابقة لتزييف الحقائق وتشويه صورة قواتنا أمام الرأي العام الإقليمي والدولي".

وأكدت أن "دوافع هذا المخطط تنبع من الهزائم المتلاحقة التي تجرعتها ميليشيات العدو على أيدي أشاوس قواتنا، بعد أن تحطمت تحركاتهم في كردفان وفقدوا أحلامهم الواهية".

ولفتت قوات الدعم السريع إلى أن "تلك العصابة الماكرة تسعى من خلال المخطط إلى خلط الأوراق والتغطية على جرائمها المشينة في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في عدد من ولايات السودان"، على حد تعبير البيان.

وأكد البيان أن قوات الدعم السريع "تقف في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لإفشال هذه المؤامرات وفضحها أمام العالم، وستظل العين الساهرة على أمن المواطنين وحماية الوطن".

وشددت على مواصلة "الزحف بقوة حتى تحرير كامل التراب السوداني وإنهاء سطوة وجبروت الحركة الإسلامية الإرهابية وفلولها، إيذانًا باستكمال سودان التأسيس الحر الكريم".