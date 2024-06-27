إثر تهديدات الحرب.. ما حقيقة فيديو يظهر زحامًا في مطار بيروت؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه يوثق زحامًا خانقًا في مطار بيروت الدولي، إثر تهديدات الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله المتصاعدة.

وتظهر في الفيديو أعداد كبيرة من المسافرين في قاعة المطار. لكن بعد التأكد تبين أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن الفيديو قديم منذ سبتمبر الماضي، أي قبل حرب غزة بشهر.

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الصحفي الإسرائيلي المولود في لبنان، إيدي كوهين، نشر الفيديو على صفحته، ساخرًا بالقول: "مطار بيروت اليوم (22 يونيو).. حلم نصر الله وبعض العرب أن يغادر الإسرائيلي وطنه (...) شفتم من يغادر (...) يا شماتة كوهين".

وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يصور إقبالًا كبيرًا من المغتربين والسائحين على مغادرة لبنان مع ارتفاع التوتر بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الماضية.