إثر تهديدات الحرب.. ما حقيقة فيديو يظهر زحامًا في مطار بيروت؟
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه يوثق زحامًا خانقًا في مطار بيروت الدولي، إثر تهديدات الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله المتصاعدة.
وتظهر في الفيديو أعداد كبيرة من المسافرين في قاعة المطار. لكن بعد التأكد تبين أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن الفيديو قديم منذ سبتمبر الماضي، أي قبل حرب غزة بشهر.
إشاعات
الصحفي الإسرائيلي المولود في لبنان، إيدي كوهين، نشر الفيديو على صفحته، ساخرًا بالقول: "مطار بيروت اليوم (22 يونيو).. حلم نصر الله وبعض العرب أن يغادر الإسرائيلي وطنه (...) شفتم من يغادر (...) يا شماتة كوهين".
وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يصور إقبالًا كبيرًا من المغتربين والسائحين على مغادرة لبنان مع ارتفاع التوتر بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الماضية.
ويأتي نشر الفيديو بهذا السياق في وقت يثير تبادل القصف والتهديدات بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل خشية من اتساع نطاق الحرب.
المدير العام للطيران المدني اللبناني، فادي حسن، نفى صحة الفيديو "وما تردد" على مواقع التواصل عن حركة مغادرة غير اعتيادية.
وقال لصحفي من وكالة فرانس برس في بيروت صباح 24 يونيو 2024 "هذا غير صحيح".
وأضاف "على العكس من ذلك، حركة الوصول إلى ازدياد، القادمون أمس كانوا أكثر من 15 ألف راكب، وهو رقم لم نسجل مثله العام الماضي، وعدد الواصلين خلال شهر يونيو تخطى 300 ألف، وهو رقم جيد جدا رغم أننا لم نبلغ وقت الذروة بعد".
وقال مسافرون لبنانيون غادروا عبر مطار بيروت في الأيام الماضية بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، إن حركة المغادرة "هي نفسها التي نلاحظها بعد الأعياد، حيث يكون هناك اكتظاظ، لكن الأمر معتاد".
الحقيقة
تبين أن الفيديو المتداول قديم، والتفتيش عنه على محركات البحث يظهر أنه منشور في مواقع إعلامية محلية في سبتمبر 2023، أي قبل شهر على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وما تلاه من حرب في غزة وتوتر وتبادل للنيران على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ويُظهر الفيديو مشهدًا من مشاهد الازدحام في مطار بيروت، وهي مشاهد أصبحت معتادة في السنوات الأخيرة في أوقات الأعياد والإجازات، وسط اتهامات للسلطات بالتقصير في تنظيم عمله.