مقتل قائد أمني بارز في حماس بغارة إسرائيلية

نقلت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس مقتل جهاد محيسن "قائد قوات الأمن الوطني" التي تقودها حماس وأفراد عائلته، في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف يوم الإثنين، عن أبرز قادة حركة "حماس"، الذين تم اغتيالهم ردًّا على هجمات الأخيرة على إسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.

ونشر يومها أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس" صور وأسماء ومناصب قادة "حماس" العسكريين الذين تم القضاء عليهم.

وضمت القائمة كلًّا من معتز عيد قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام، وعلي القاضي قائد سرية من قوة النخبة في وسط جباليا، ومراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي في لواء غزة، وبلال القدرة قائد وحدة النخبة في كتيبة جنوب خان يونس.

وضمت القائمة كذلك كلًّا من جواد أبو شمالة مسؤول الاقتصاد في المكتب السياسي للحركة وزكريا أبو معمر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي.