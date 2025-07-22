الجيش الإسرائيلي ينسحب من دير البلح وسط غزة

انسحب الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من مناطق جنوب غرب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بعد يوم من اجتياح بري لأجزاء دخلها للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في القطاع بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الجنوبية والغربية من المدينة التي دخلها تحت غطاء قصف جوي مكثف، طال منازل وخيام داخل مخيمات للنازحين، ومخزنًا لمنظمة الصحة العالمية.

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وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "قوات غولاني عملت لأول مرة في دير البلح، في عملية قصيرة ومركزة لإحباط البنية التحتية للإرهاب، وأكملت المهمة بنجاح بعد 24 ساعة".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يوسع العملية في المدينة وبقية مناطق وسط قطاع غزة، خشية على حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، إذ تقدر مؤسسات أمنية إسرائيلية أن غالبيتهم يتواجدون في مخيمات وسط القطاع.

ومع إطلاق العملية العسكرية تجاوزت آليات الجيش الإسرائيلي شارع صلاح الدين الممتد من شمال قطاع غزة لجنوبه، باتجاه المناطق الغربية من مدينة دير البلح، ونفذت عمليات قصف وتجريف واسعة في المنطقة.

وارتبطت العملية العسكرية في دير البلح بمخاوف فلسطينية من نية الجيش الإسرائيلي إقامة محور جديد لقواته يفصل مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، عن منطقة دير البلح وبقية مناطق وسط وشمال القطاع.