الخارجية السودانية ترفض تحقيقا دوليا في انتهاكات طرفي النزاع

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، رفضها مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتضمن تشكيل لجنة خبراء مستقلة؛ بهدف تقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات طرفي الحرب في السودان.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن "مشروع القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية في هذه المرحلة".

واعتبر البيان أن "مشروع القرار يفتقد الموضوعية والإنصاف؛ لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ويتضمن المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، مشيرا إلى أن "السودان يواجه حربًا تشنها قوات الدعم السريع، وتستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضوا في الأمم المتحدة".