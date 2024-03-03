المونيتور: عودة محتملة لنفوذ الليكود ونتنياهو

تشير نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في إسرائيل، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الذي يتزعمه أبعد ما يكون عن التهميش السياسي؛ ما يشير إلى عودة محتملة لنفوذهما.

ورغم المخاوف بشأن تعامل نتنياهو مع الأزمات الأخيرة، بما في ذلك هجوم حماس في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، فقد تمكن هو والليكود من الاحتفاظ بسلطة كبيرة في مختلف البلديات في جميع أنحاء البلاد.

وقال موقع المونيتور إنه وبينما توقع بعض المراقبين تراجع تأييد الليكود بسبب خيبة الأمل من قيادة نتنياهو، فإن نتائج الانتخابات لم تعكس هذا الاتجاه، وبدلًا من ذلك حقق مرشحو الليكود انتصارات في العديد من البلديات، بما في ذلك المدن الكبرى، مثل: أشدود، ونتانيا، وبيتاح تكفا، ورحوفوت.

وأوضح تقرير الموقع، أن أداء الحزب يثير تساؤلات حول آفاقه في الانتخابات الوطنية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2026، ولكن من المتوقع إجراؤها في وقت أقرب.

وبحسب الموقع يؤكد نجاح الليكود في السياسة المحلية جذورَه العميقة وقاعدة ناخبيه المخلصين، التي ظلت صامدة رغم التحديات الأخيرة، ولو أن حزب الليكود تكبد خسائر كبيرة في الانتخابات البلدية، لكان ذلك مؤشرًا واضحًا على تراجع الدعم حتى داخل دائرته الانتخابية الأساسية، مبينًا أن قدرة الحزب على الحفاظ على معقله تشير إلى المرونة وإمكانية تحقيق النجاح الانتخابي في المستقبل.