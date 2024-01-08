الجيش الإسرائيلي يسعى لإخراج مشفى شهداء الأقصى بأسلوب جديد
وصفت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استهداف الجيش الإسرائيلي للجرحى والكوادر الطبية بالمُسيرات داخل مستشفى شهداء الأقصى، بأنه "عمل إرهابي يهدف لإخراج المستشفى عن الخدمة تمامًا".
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، لـ"إرم نيوز"، إن الجيش الإسرائيلي يستخدم المُسيّرات لإطلاق النار بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى، ويستهدف كل من يتحرّك بداخلها بهدف القتل المباشر.
وأوضح القدرة أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيّرات.
وأضاف، أن الجرحى والنازحين يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران المُسيّرات الإسرائيلية وإطلاق قنابل الغاز السام في ساحة المستشفى وعلى خيام النازحين داخل أسواره.
وأشار المسؤول الطبي إلى أن خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى.
وارتفعت حصيلة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22835 قتيلًا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.