الجيش الإسرائيلي يسعى لإخراج مشفى شهداء الأقصى بأسلوب جديد‎

وأوضح القدرة أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيّرات.

وأضاف، أن الجرحى والنازحين يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران المُسيّرات الإسرائيلية وإطلاق قنابل الغاز السام في ساحة المستشفى وعلى خيام النازحين داخل أسواره.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى.

وارتفعت حصيلة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22835 قتيلًا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.