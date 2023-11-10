واشنطن: ممران إنسانيان لتمكين الفلسطينيين من الفرار من شمال غزة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه سيكون هناك ممران إنسانيان لتمكين الفلسطينيين من الفرار من مناطق القتال في شمال غزة، مضيفة أنه من الضروري زيادة الإمدادات والمساعدات الإغاثية في المناطق التي ينتقل سكان القطاع إليها.
وذكر فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين أن معبر الرفح فُتح، اليوم الخميس، لدخول شاحنات المساعدات إلى غزة، ولخروج الرعايا الأجانب.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت قد قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الجيش يتخذ "إجراءات محددة ودقيقة" في غزة لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من الفرار من القتال مع حماس، في إشارة، على ما يبدو، إلى هدنة مدتها 4 ساعات أعلنتها واشنطن.
وقال يوآف جالانت عندما سأله أحد الصحفيين عن الإعلان الأمريكي الذي لم يتطرق إليه بشكل مباشر: "هذه الأشياء لا تنتقص من القتال الحربي"، مضيفًا أن الحرب ستستمر حتى الإطاحة بحماس، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.