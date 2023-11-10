واشنطن: ممران إنسانيان لتمكين الفلسطينيين من الفرار من شمال غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه سيكون هناك ممران إنسانيان لتمكين الفلسطينيين من الفرار من مناطق القتال في شمال غزة، مضيفة أنه من الضروري زيادة الإمدادات والمساعدات الإغاثية في المناطق التي ينتقل سكان القطاع إليها.

وذكر فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين أن معبر الرفح فُتح، اليوم الخميس، لدخول شاحنات المساعدات إلى غزة، ولخروج الرعايا الأجانب.