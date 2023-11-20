شاهد من غزة لـ "إرم نيوز": المحاصرون في المستشفى الإندونيسي يتعرضون لإبادة جماعية

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة.

وحاصرت قوات الجيش عددًا من هذه المستشفيات والمراكز الطبية وأخرجت بعضها عن الخدمة تمامًا، بعد قصفها بالطائرات الحربية واقتحامها بالدبابات وإجبار النازحين المدنيين والجرحى على إخلائها بالقوة.

وقام الجيش الإسرائيلي بمحاصرة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بالدبابات والآليات العسكرية، وهو المستشفى الوحيد العامل شمال القطاع، وذلك بعد قصفه ومحيطه بالطائرات لعدة أيام متواصلة وقتل وجرح عدد من النازحين المتواجدين داخل أسوار المستشفى هربًا من القصف خارجه.