وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة وسط مساع لبلورة مقترح جديد للهدنة

يتوجه وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة خلال الساعات القادمة للقاء مسؤولين مصريين، وفق ما أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان، وسط سعي إلى "بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال أحد المصدرين إن "وفدا قياديا من حماس برئاسة القيادي خليل الحية سوف يصل إلى القاهرة اليوم أو صباح غد وذلك بدعوة مصرية ويعقد لقاء مع المسؤولين المصريين يوم غد الأربعاء".

وأوضح أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين في "جهود مصر والوسطاء حول مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى".

وقال مصدر فلسطيني آخر مطلع على المفاوضات، إن "الوسطاء بصدد بلورة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف النار"، وإنهم يناقشون "أفكارا بعضها حول هدنة لستين يوما، ثم مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد، وصفقة تبادل كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة".

إلا أنه استدرك قائلا: "حتى الآن، لا يمكن القول إن هناك جديدا يدعو للتفاؤل لا سيما أن الاحتلال دأب على تعطيل أي اتفاق".

وفي ذات السياق، أكد مسؤول في حماس أن الحركة "لم تتلق حتى اليوم أي مقترح جديد بشأن وقف النار"، لكنه شدّد على أن حركته "جاهزة للتوصل لاتفاق في حال قرّر الاحتلال وقف الإبادة والعدوان وإنهاء الحصار والسماح بتدفّق طبيعي للمساعدات".

وتقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واستمرت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في الدوحة أسابيع برعاية الوسطاء، قبل أن تنتهي في 25 تموز/يوليو من دون أن تسفر عن نتيجة.