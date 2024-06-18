نفايات القنصلية الفرنسية تشعل سجالاً في بلدية القدس

أعلن نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ اليهودي المتشدد، أنه طلب من الخدمات البلدية التوقف عن جمع نفايات القنصلية العامة الفرنسية في المدينة المقدسة؛ احتجاجا على منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض أسلحة قرب باريس، وفق فرانس برس.

وصرح متحدث باسم البلدية، تعقيبا على هذا الإعلان: "تقوم بلدية القدس بجمع النفايات في كل أنحاء المدينة بمهنية، وتقدم أفضل الخدمات لجميع السكان".

وألمح مصدر بلدي إلى أن كينغ لا يتمتع بصلاحية تطبيق هذا الطلب.

وعلى موقع إكس، نشر رسالة موجهة إلى المسؤول عن الخدمات الصحية في المدينة طلب منه فيها أن "يأمر المكلفين بالصيانة بالتوقف فورا عن رفع النفايات من مبنى" القنصلية العامة الفرنسية.