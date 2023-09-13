وزير ليبي: لا نمتلك خبرة للتعامل مع الفيضانات الكارثية

ناشد وزير في حكومة شرق ليبيا، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت ليبيا، مؤكدًا أن بلاده لا تملك الخبرة في التعامل مع الكارثة.

وتوقع وزير الطيران هشام أبو شكيوات ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة بشكل كبير وربما قد يتضاعف بعد أن تعرَّضت المدينة لفيضانات كارثية، مشيرًا إلى استمرار العثور على عشرات الجثث في درنة.