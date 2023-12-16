محطات في حياة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح
أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عامًا.
وكان الأمير الراحل قد دخل المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.
والشيخ نواف الأحمد الصباح الأمير السادس عشر، بعد استقلال بلاده الكويت عن بريطانيا، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.
تولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في29 سبتمبر عام 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليًّا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت، وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.
وكان قبل توليه الحكم، سُميّ وليَّ عهد للكويت في7 فبراير 2006، إبّان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولّي المنصب.
وهو كذلك ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، وتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أوّل حكومة ما بعد تحرير الكويت.
نشأته ودراسته
كان المرحوم نشأ في قصر دسمان، بيت الحكم، أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلَّقى تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية.
وولد الشيخ نواف الأحمد في وسط مدينة الكويت، في 25 يونيو من عام 1937، ونشأ في قصر دسمان، وهو بيت الحكم في الكويت إبّان إمارة والده الشيخ أحمد الجابر الصباح ما بين عامي 1921-1950، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت المختلفة؛ إذ درس في مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية، إضافة إلى تحصيله في المدرسة المباركية، وهي أول مدرسة في تاريخ الكويت، درس فيها جملة من شيوخ الأسرة الحاكمة الذين تولوا مقاليد الحكم في البلاد لاحقًا، كحال أخويه الشيخ جابر والشيخ صباح، وكذالك الشيخ سعد العبدالله، والشيخ سالم العلي والشيخ جابر العلي. كذلك واصل دراسته بعدئذ في مراكز مختلفة من الكويت.
إنجازاته
شهد للمرحوم نواف الصباح عدد من الإنجازات كان منها:
الإسهام في دعم وبناء التكامل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
العمل على ترغيب الشباب الكويتي بالانخراط في سلك الشرطة والعمل الإداري بوزارة الداخلية بهدف تطوير العمل.
العمل بسياسة الإحلال بوزارة الداخلية، حيث أفسح المجال للخبرات الشابة من الكويتيين لإحلالهم محل كبار السن، وذلك لضخ الدماء الجديدة بالوزارة والاستفادة من طاقات الشباب.
إنشاء إدارة شؤون المختارين، وإدارة شؤون الانتخابات.
عائلته
تزوج الشيخ نوّاف الأحمد من السيدة شريفة سليمان الجاسم الغانم في خمسينيات القرن العشرين، ولهما من الأولاد، أربعة أبناء وبنت واحدة، وهم:
الشيخ أحمد مواليد: 1956، رئيس مجلس الوزراء
الشيخ فيصل مواليد: 1957 نائب رئيس الحرس الوطني، وكان وكيلًا لوزارة الداخلية
الشيخ عبدالله مواليد: 1958؛ نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي
الشيخ سالم مواليد: 1960؛ رئيس جهاز أمن الدولة
الشيخة شيخة مواليد 1962.