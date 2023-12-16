محطات في حياة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عامًا.

وكان الأمير الراحل قد دخل المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.

والشيخ نواف الأحمد الصباح الأمير السادس عشر، بعد استقلال بلاده الكويت عن بريطانيا، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

تولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في29 سبتمبر عام 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليًّا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت، وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

وكان قبل توليه الحكم، سُميّ وليَّ عهد للكويت في7 فبراير 2006، إبّان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولّي المنصب.

وهو كذلك ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، وتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أوّل حكومة ما بعد تحرير الكويت.