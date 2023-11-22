مسؤول لـ"إرم نيوز": الحرب تُدمر 80% من الأراضي الزراعية في غزة
أكد مسؤول حكومي فلسطيني، أن الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت نحو 80% من الأراضي الزراعية، وقال إن الحرب جاءت في ذروة الإنتاج الزراعي في القطاع.
وقال مدير الإعلام والعلاقات الدولية في وزارة الزراعة الفلسطينية، محمود فطافطة لـ"إرم نيوز" إن "التدمير الإسرائيلي للأراضي الزراعية طال الأراضي الموجودة في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، وأحياء الشجاعية وجحر الديك شرق غزة".
وأضاف فطافطة: "الدمار الإسرائيلي للأراضي الزراعية طال أيضًا وسط وجنوب القطاع"، مبينًا أن ذلك أدى لخسائر فادحة في القطاع لم يتم حصرها حتى اللحظة ومن المتوقع أن تكون كبيرة جدًا.
وأكد أن "التدمير الإسرائيلي للقطاع الزراعي بغزة تسبب بفقدان جميع السكان للأمن الغذائي، بما في ذلك القضاء على موسم قطف الزيتون وعصره"، مشيرًا إلى أن الكثير من المزارعين فقدوا القدرة على الوصول إلى أراضيهم، كما عبر عن مخاوفه من تأثر الزراعة بمخلفات الأسلحة الإسرائيلية.
وبين المسؤول الحكومي أن "ما يتم إنتاجه في غزة يتم بالمزارع البعيدة عن المناطق الحدودية، ولا يكفي إلا لعدد قليل جدًا من السكان"، مشددًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية بالقطاع.
كما أشار فطافطة إلى أن قطاع الصيد البحري متوقف منذ بداية الحرب الإسرائيلية، وهو الأمر الذي عاد بالضرر على 4 آلاف أسرة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن القوات الإسرائيلية هجومًا من الجو والبحر والبر على القطاع، ردًا على هجوم مباغت شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.