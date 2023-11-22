مسؤول لـ"إرم نيوز": الحرب تُدمر 80% من الأراضي الزراعية في غزة

أكد مسؤول حكومي فلسطيني، أن الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت نحو 80% من الأراضي الزراعية، وقال إن الحرب جاءت في ذروة الإنتاج الزراعي في القطاع.

وقال مدير الإعلام والعلاقات الدولية في وزارة الزراعة الفلسطينية، محمود فطافطة لـ"إرم نيوز" إن "التدمير الإسرائيلي للأراضي الزراعية طال الأراضي الموجودة في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، وأحياء الشجاعية وجحر الديك شرق غزة".

وأضاف فطافطة: "الدمار الإسرائيلي للأراضي الزراعية طال أيضًا وسط وجنوب القطاع"، مبينًا أن ذلك أدى لخسائر فادحة في القطاع لم يتم حصرها حتى اللحظة ومن المتوقع أن تكون كبيرة جدًا.

وأكد أن "التدمير الإسرائيلي للقطاع الزراعي بغزة تسبب بفقدان جميع السكان للأمن الغذائي، بما في ذلك القضاء على موسم قطف الزيتون وعصره"، مشيرًا إلى أن الكثير من المزارعين فقدوا القدرة على الوصول إلى أراضيهم، كما عبر عن مخاوفه من تأثر الزراعة بمخلفات الأسلحة الإسرائيلية.