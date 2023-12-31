48 قتيلًا من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي لمنزل شرقي غزة
قتِل 48 شخصًا من عائلة واحدة، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف صباح اليوم الأحد، منزل العائلة في حي الزيتون شرقي قطاع غزة.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، بأن "جثامين 48 فلسطينيًّا وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي ظهر الأحد"، بعدما قضوا جراء تعرض منزلهم المكون من ثلاثة طوابق لقصف إسرائيلي عنيف.
وذكر شهود عيان بأن "صاروخًا على الأقل استهدف صباح الأحد منزل عائلة سلمي في حي الزيتون؛ ما أدى إلى وقوع مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها 48 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال".
وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" بأنهم قاموا بانتشال جثث الضحايا من تحت ركام المنزل بمساعدة أهل الحي جميعًا، فيما أوضح الشهود بأن الأهالي قاموا "بجمع جثامين الضحايا في مشهد قاس قبل نقلهم بواسطة عربات الأحصنة إلى مجمع الشفاء الطبي".