48 قتيلًا من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي لمنزل شرقي غزة

قتِل 48 شخصًا من عائلة واحدة، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف صباح اليوم الأحد، منزل العائلة في حي الزيتون شرقي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، بأن "جثامين 48 فلسطينيًّا وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي ظهر الأحد"، بعدما قضوا جراء تعرض منزلهم المكون من ثلاثة طوابق لقصف إسرائيلي عنيف.