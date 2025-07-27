مقتل ضابط وجندي إسرائيلييْن بانفجار عبوة ناسفة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، مقتل ضابط وجندي من لواء "غولاني" في انفجار عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند مدرعة في حي العباسيين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء السبت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلاً عن مصدر عسكري، إن الضابط هو النقيب أمير سعد (22 عامًا) من بلدة يانوخ-ياث، ويعمل ضابط تكنولوجيا وصيانة، بينما الجندي هو الرقيب ينون نورييل فانا (20 عامًا) من كريات تيفون، ويخدم كمقاتل في وحدة الصيانة التقنية. كما أُصيب ضابط آخر من نفس اللواء بجروح وُصفت بالمتوسطة في التفجير ذاته.

أخبار ذات علاقة رغم هدنة نتنياهو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار القتال في غزة

وأوضح المصدر، أن الانفجار وقع قرابة الساعة السادسة والنصف من مساء السبت، عندما اقترب مسلحون يُعتقد أنهم خرجوا من أحد الأنفاق من ناقلة جند مدرعة من طراز "ميركافا" ولصقوا بها عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل الجنديين اللذين كانا يعملان على إصلاح المعدات داخل القطاع.

وأضاف المصدر العسكري أن عبوة ناسفة أخرى أُلقيت على ناقلة جند ثانية تقل عناصر من دورية غولاني، لكنها لم تنفجر، ولم تقع إصابات في تلك الحادثة.