الصراع بين إسرائيل وحماس يشعل جدلاً في الجامعات الأمريكية

وفي بعض الحالات أدت هذه التوترات إلى رفض طلبات العمل المقدمة من الطلبة المرتبطين بالحركات المؤيدة للفلسطينيين، مما يبرز طابع الجدل المحيط بالموضوع.

وفي دعوة موحدة، وقعت 27 شركة محاماة رسالة موجهة إلى عمداء 14 كلية حقوق مرموقة في الولايات المتحدة، يعربون فيها عن قلقهم إزاء "التقارير عن المضايقات والتخريب والاعتداءات المعادية للسامية في حرم الجامعات"، بما في ذلك المسيرات المنادية بزوال اليهود ودولة إسرائيل.

وحذَّرت مكاتب المحاماة من أنه لن يتم التسامح مع مثل هذا السلوك في أماكن عملهم، حيث يتم توظيف بعض طلبة الحقوق من هذه الجامعات.

أما مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، فقد أثار مخاوف بشأن "الارتفاع المفاجئ في التقارير عن السلوك التعسفي والتمييزي ضد المسلمين" في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقد تلقت المنظمة تقارير عديدة عن المضايقات والتهديدات عبر الإنترنت التي تستهدف الطلبة المسلمين.

وقد أعلن المتحدث باسم وكالة الأمن السيبراني، أفيري موليجان، أنه، خلال العام الماضي، قدمت الوكالة ما يقرب من 2250 تقييمًا للأمن في جميع أنحاء البلاد.