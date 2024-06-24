ما احتمالات فرض إسرائيل حكماً عسكرياً شمالي قطاع غزة؟

تثير التقارير الإعلامية التي أشارت إلى بحث الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إمكانية فرض حكم عسكري مؤقت لشمالي قطاع غزة، التساؤلات حول طبيعة هذا الحكم.

ووفق القناة 12 العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية درست مقترحا لفرض حكم عسكري في مناطق شمالي قطاع غزة، لافتة إلى أن نتنياهو لم يكن متحمسًا للفكرة التي يدعو لها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأشار نتنياهو في أكثر من تصريح إلى أن إسرائيل تستكشف أساليب جديدة للحكم المدني غير الإسرائيلي في القطاع.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن "إسرائيل قررت من حيث المبدأ إنشاء بديل لحماس لحكم شمالي قطاع غزة، وأن سموتريتش طالب بتولي الجيش توزيع المساعدات في غزة".

وبينت أن "نتنياهو ردّ عليه بأن محاولات التعاون مع العشائر المحلية في غزة لتوزيع المساعدات باءت بالفشل، ما دفع إسرائيل للبحث عن حلول أخرى".

وعلى مدار الأشهر الماضية، أشارت عدة تقارير إلى أن إسرائيل بمؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية لا تمتلك حتى اللحظة أي خطة واضحة لليوم التالي من الحرب في غزة، وهو الأمر الذي أثار خلافا بين المؤسسات الثلاث.

ما الحكم العسكري الإسرائيلي؟

والحكم العسكري الإسرائيلي هو اسم يطلق على هيئة الحكم التي تأسست في أعقاب نكسة 1967، والتي احتلت إسرائيل على إثرها جميع الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان.

وكانت مهمة هيئة الحكم العسكري الإسرائيلي التحكم بالسكان المدنيين في تلك المناطق بمختلف تفاصيل حياتهم اليومية.

وتم إنهاء سلطة الهيئة عام 1982، وتحويل الحكم العسكري لإدارة مدنية إسرائيلية للضفة وغزة، قبل الإعلان عن إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 ككيان حكم ذاتي للفلسطينيين.

ومن صلاحيات الحاكم العسكري، تشديد العقوبات وفرض حظر التجول، علاوة على تبعية النظام القضائي له، وإجراء الاعتقالات دون محاكمة، حيث تزعم إسرائيل أن حكمها العسكري يتماشى مع معاهدة جنيف الرابعة التي تحدد أسلوب الحكم في الأراضي المحتلة جراء الحرب.

وخلال الحكم العسكري للضفة وقطاع غزة، تجاوزت إسرائيل بنود معاهدة جنيف، وقامت ببناء العديد من المستوطنات التي تخالف ما تنص عليه المعاهدة، كما أنها طردت عددًا كبيرًا من السكان الفلسطينيين من أراضيهم.

خطة مكلفة

والشهر الماضي، أشارت وثيقة لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن فرض حكم عسكري في غزة بعد الحرب سيتطلب وضع خمس فرق من الجيش ونقل جنود من المنطقتين الشمالية والوسطى، وزيادة كبيرة في قوات الاحتياط.

وحسب الوثيقة، التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن مثل هذا النوع من الحكم سيكون مكلفًا جدًا على نحو لا تستطيع إسرائيل تحمله، فيما أكد وزير الدفاع يوآف غالانت رفضه فرض الحكم العسكري في غزة.

وبينت الصحيفة أنه طُلب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة فحص البدائل المختلفة لحكم حماس في غزة، خاصة أن هناك تبعات مالية وقوى بشرية ضخمة مطلوبة لإقامة الحكم العسكري في غزة أو أي من مناطقها.

وتؤكد الصحيفة أن التكلفة التشغيلية للحكم العسكري تقدر بنحو 20 مليار شيكل سنويًّا (5.4 مليار دولار)، فيما لا يشمل المبلغ تكاليف إعادة إعمار القطاع، وترتيب البنية التحتية له والمستشفيات والمدارس والطرق وغيرها من الأمور الحياتية.

عملية معقدة

ويرى الخبير في الشأن العسكري، قاصد محمود، أن "فرض الحكم العسكري في أي جزء من أجزاء قطاع غزة عملية معقدة جدًا"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تستطيع أن تحكم عسكريًّا إلا بعد أن تسيطر على القطاع سيطرة تامة.