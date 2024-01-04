كان محملا بالمتفجرات... تفاصيل جديدة عن انفجار القارب الحوثي في البحر الأحمر
أكدت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز" عن تعرض قارب حوثي مفخخ، مساء اليوم الخميس، لانفجار في عرض البحر الأحمر.
وبحسب المصادر، فإن: "القارب الحوثي كان من النوع المُسيّر، وكان محملاً بالعديد من المتفجرات والمفخخات، حيث انفجرت الذخيرة التي كانت على متنه، عقب انطلاقه من مدينة الحديدة شمال غرب اليمن، والواقعة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر".
وأشارت المصادر، إلى أن القارب انفجر عقب أميال بسيطة من تحركه، في عرض البحر الأحمر، دون أن يتم استهدافه من أي جهة، لافتةً إلى أنه: "انفجر قبل أن يصل إلى وجهته، إذ كان على ما يبدو في طريقه لاستهداف إحدى السفن التجارية التي تمر في البحر الأحمر".
وذكرت المصادر، بأن: "القارب لم يكن على متنه أيّ من العناصر البشرية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، وكان مفخخاً بالكامل، وانفجر قبل أن يصل إلى هدفه".