كان محملا بالمتفجرات... تفاصيل جديدة عن انفجار القارب الحوثي في البحر الأحمر

أكدت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز" عن تعرض قارب حوثي مفخخ، مساء اليوم الخميس، لانفجار في عرض البحر الأحمر.

وبحسب المصادر، فإن: "القارب الحوثي كان من النوع المُسيّر، وكان محملاً بالعديد من المتفجرات والمفخخات، حيث انفجرت الذخيرة التي كانت على متنه، عقب انطلاقه من مدينة الحديدة شمال غرب اليمن، والواقعة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر".