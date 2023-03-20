مقتل مشرف تربوي مع عائلته في ذي قار
أقدم مسلحون مجهولون، ظهر اليوم الإثنين، على اغتيال مشرف تربوي يُدعى حميد فهد، وذلك في مديرية تربية محافظة ذي قار، جنوب العراق.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على عجلة كان يقودها مشرف تربوي (حميد فهد) مع ثلاثة من أفراد عائلته، شمالي محافظة ذي قار، ما أسفر عن مقتل اثنتين من النساء وشقيقه (كاظم فهد) أيضا يعمل مدرسا بإحدى مدارس الناصرية، وإصابة المشرف إصابة خطيرة، ليتوفى بعد نقله إلى المستشفى".
وبينت المصادر أنه "حسب التحقيقات الأولية أن الهجوم كان بسبب وجود خلافات عشائرية لدى المشرف التربوي، فيما شنت القوات الأمنية عمليات بحث عن منفذي الهجوم بعد كشف هويتهم، كما فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة خشية من اندلاع عشائري مسلح إثر اغتيال المشرف مع عائلته مع إحدى العشائر في قضاء الشطرة".
وقال النائب عن محافظة ذي قار كاظم الفياض، لـ"إرم نيوز"، إن "ما تشهده المحافظة من تصاعد من عمليات الاغتيال أمر خطير جداً، وهذا بسبب السلاح المنفلت لدى بعض العشائر وكذلك الفصائل المسلحة، ولهذا يجب حصر السلاح بيد الدولة، لضبط الأمن والاستقرار".
وبين الفياض أن "عمليات الاغتيال تستهدف الكفاءات وهذا الأمر يثير القلق والمخاوف من وجود جرائم منظمة لها أجندة، ولهذا يجب إطلاق عمليات لفرض القانون ومنع السلاح المنفلت من الاستمرار بارتكاب جرائم القتل".
وأضاف النائب عن محافظة ذي قار: "سنعمل خلال الأيام المقبلة على استضافة القيادات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن الوضع الأمني لمناقشة التطورات الأمنية الخطيرة في ذي قار والحلول للحد من هذه الجرائم، التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي".
وجاءت عملية اغتيال المشرف التربوي، بعد موجة الاغتيالات الأخيرة، التي ضربت البلاد، واستهدفت عدداً من الكفاءات الطبية والعلمية، إذ شهد العراق الشهر الماضي، موجة اغتيالات، بعد غياب جزئي دام عدة سنوات، وسط تحذيرات من تصاعد تلك العمليات، وانعكاس ذلك على الملف الأمني.
وحذر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استمرار تلك الحوادث؛ ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، خاصة أن الأجهزة الأمنية العراقية ما زالت بحاجة إلى مساندة لتثبيت الاستقرار الداخلي.
واغتال مسلحون مجهولون، الجمعة الماضية، الأستاذ الجامعي عقيل عبدالله الناصري، عندما أطلقوا الرصاص عليه، قرب منزله ثم لاذوا بالفرار، في واقعة أثارت ضجة واسعة.