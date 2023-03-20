مقتل مشرف تربوي مع عائلته في ذي قار

وبينت المصادر أنه "حسب التحقيقات الأولية أن الهجوم كان بسبب وجود خلافات عشائرية لدى المشرف التربوي، فيما شنت القوات الأمنية عمليات بحث عن منفذي الهجوم بعد كشف هويتهم، كما فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة خشية من اندلاع عشائري مسلح إثر اغتيال المشرف مع عائلته مع إحدى العشائر في قضاء الشطرة".

وقال النائب عن محافظة ذي قار كاظم الفياض، لـ"إرم نيوز"، إن "ما تشهده المحافظة من تصاعد من عمليات الاغتيال أمر خطير جداً، وهذا بسبب السلاح المنفلت لدى بعض العشائر وكذلك الفصائل المسلحة، ولهذا يجب حصر السلاح بيد الدولة، لضبط الأمن والاستقرار".

وبين الفياض أن "عمليات الاغتيال تستهدف الكفاءات وهذا الأمر يثير القلق والمخاوف من وجود جرائم منظمة لها أجندة، ولهذا يجب إطلاق عمليات لفرض القانون ومنع السلاح المنفلت من الاستمرار بارتكاب جرائم القتل".