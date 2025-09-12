الشرع: مفاوضات جارية مع إسرائيل للعودة إلى اتفاق 1974

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن مفاوضات جارية مع إسرائيل للوصول إلى "اتفاق أمني للعودة إلى اتفاق 1974 أو شيء يشبهه".

أخبار ذات علاقة الشرع يبحث "التعاون السياسي والعسكري" مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وأكد الشرع، في تصريحات لـ"الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، أن سوريا أبدت التزامها باتفاق 1974 (فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل) وأن دمشق راسلت الأمم المتحدة وطلبت من قوات "الأندوف" الدولية الخاصة بضمان تطبيق الاتفاق إلى أن تعود إلى ما كانت عليه.

واعتبر الشرع أن بعض السياسات الإسرائيلية تدل على أنها "حزنت على سقوط النظام السابق"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية، وميدانا للصراع المستمر وتصفية الحسابات.

وأضاف أن لإسرائيل مخططا لتقسيم سوريا، وأنها كانت تريد أن تكون سوريا "ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه ذلك وتفاجأت من سقوط النظام".

أخبار ذات علاقة الشرع: العلاقة مع إسرائيل تمر عبر عودة الجولان واتفاق 1974

وذكر الرئيس السوري أن دمشق أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية "لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في الداخل السوري".

وفي هذا السياق قال الشرع إن النظام سابقاً كان يخشى من الاستثمارات الخارجية ويخشى أيضاً من الاستثمارات الداخلية.

وأشار إلى أن "العالم يشكو من مسألتين أساسيتين: أمان سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، وكلا الأمرين موفر في سوريا"، وفق قوله.