مستوطنون يعيدون بناء بؤرة "حومش" بالضفة ويحرجون الجيش الإسرائيلي

يأتي ذلك بعد إلغاء قانون "خطة الانفصال" عن شمال الضفة قبل شهرين، وبالرغم من الانتقادات الدولية الشديدة لاحتمال العودة إلى المستوطنة التي تم إخلاؤها عام 2005.

وبحسب موقع "واللا" العبري، اليوم الإثنين، قال مصدر أمني، إن "وزير الدفاع يوآف غالانت وافق على العملية، لكن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي انتقدوا تجاوز منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، وقالوا إن القرار يحرج الجيش الإسرائيلي".

وبحسب المصدر، فإن المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، سوف يناقش الأمر، وهناك احتمال كبير لإصدار أوامر بإخلاء البؤرة. لكن المسؤولين أكدوا أن القرار بشأن موعد الإخلاء سيكون بيد المستوى السياسي.

وأضافت المصادر إن "القرار الذي يحرج الجيش الإسرائيلي، يُعرّف بأنه غير قانوني في هذه المرحلة، رغم أن البؤرة الاستيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية مصادرة"، مشيرة إلى أن الخطوة تجاوزت تنسيق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية.

وتابعت: "كان بستوجب منهم القيام بالتخطيط الأولي، واجتياز الموافقات الهندسية كما يقتضي القانون، وبالإضافة إلى ذلك، يزعزع هذا العمل استقرار المنطقة ويهيجها، وقد يجرها إلى الاحتكاك والهجمات".

وهذا الصباح، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يوسي دغان، إنها "لحظة تاريخية.. على بعد خطوات قليلة تم تصحيح الظلم الرهيب للترحيل من حومش".

بدوره، بارك وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ذلك، وقال إن "هذه لحظة تاريخية مثيرة، وترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى بناء وتطوير دولة إسرائيل بأكملها".