إسرائيل تدمر مقر رئاسة العمل الحكومي في غزة

دمرت طائرات إسرائيلية، اليوم الأحد، مقر رئاسة العمل الحكومي في غزة الواقع غربي المدينة.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المقر التابع لحركة حماس بحسب "الأناضول"، ودمرته عقب استهدافه بصاروخ واحد على الأقل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن غلاف غزة "منطقة عسكرية مغلقة".

وغلاف غزة منطقة خاضعة لمسؤولية فرقة غزة من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة تلغرام: "وفقاً لتقييم الوضع، يؤكد الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة محظور، ويطلب من الجمهور الحذر وعدم دخول المنطقة".

ومنذ 2017، تعتمد حركة "حماس" على لجنة إدارية، لتسيير الشؤون الحكومية في قطاع غزة، في ظل استمرار الانقسام السياسي وفشل تسلّم الحكومات الفلسطينية لمهامها في القطاع.