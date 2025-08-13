إسبانيا تطلب مساعدة الدول الأوروبية لمكافحة انتشار الحرائق

logo
العالم العربي

لاريجاني: العداء لـ"حزب الله" دليل على تأثيره الكبير

لاريجاني: العداء لـ"حزب الله" دليل على تأثيره الكبير
لاريجاني خلال زيارته ضريح حسن نصرالله
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
13 أغسطس 2025، 7:02 م

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الأربعاء، أن ما يتعرض له "حزب الله" من كراهية وعداء من بعض الأطراف، إنما هو انعكاس مباشر لتأثيره الكبير ودوره الفاعل في المنطقة.

وقال لاريجاني، خلال زيارته لضريح الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن الشباب الأبطال في الحزب يشكلون مصدر فخر لجميع الأحرار، مضيفاً أن السير على نهج نصرالله يتطلب الثبات في خط المقاومة.

وأشار إلى أن الطريق الذي رسمه نصرالله للحزب جمع بين النضج الفكري والمجاهدات الميدانية، مؤكداً أن إيران لا تتدخل في شؤون الدول، لكنها ستبقى داعمة لحركات المقاومة.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في السرايا، لاريجاني، والوفد المرافق، مستنكراً التصريحات الأخيرة لمسؤولين إيرانيين، خاصة وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مؤكدًا للاريجاني أنها "مرفوضة شكلاً ومضموناً".

وشدد سلام على أن لبنان لن يقبل بالتدخل في شؤونه الداخلية.

أخبار ذات علاقة

نواف سلام للاريجاني: لبنان لن يقبل التدخل في شؤونه الداخلية

نواف سلام للاريجاني: لبنان لن يقبل التدخل في شؤونه الداخلية

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC