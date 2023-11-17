موريتانيا: هاجس الهجرة والإرهاب يجعلنا خط الدفاع الأول عن إسبانيا

اعتبر وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أن هاجس الهجرة السرية من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتهديد الجماعات "الإرهابية" في الساحل يجعلان من بلاده خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية.

وقال ولد مرزوك في مداخلة له خلال جلسة للبرلمان بثت ليل الخميس خصصت للمصادقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين نواكشوط ومدريد، أن "هذه المعاهدة تنظم التعاون بين البلدين بشكل عام لكن هناك اتفاقيات خاصة تهتم بالتفاصيل الدقيقة للملفات المشتركة كالهجرة والصيد والتعليم والصحة والتنمية" وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.