محللون: "يد طهران" تتغول على الأرض العراقية

الخبير السياسي سعد العاني أشار إلى أنَّ اليد الإيرانية خلف هذه العمليات بقوله "يبدو أن مساعي طهران لصناعة فصائل مسلحة عراقية وتغويلها لم تكن اعتباطًا، وإنما كان لمد يدها طويلًا وبسط نفوذها، وخلق أذرع لها في المنطقة".

وقال العاني لـ "إرم نيوز" إن "إيران استغلت الفراغ السياسي والأمني ما بعد عام 2003 ورحيل النظام السابق، لإنشاء مجاميع وفصائل مسلحة عراقية موالية لها، غذَّتها بالمال والسلاح على مدى عشرين عامًا".

وأكد أن إيران استخدمت ذلك في مرات عديدة "لتحقيق أهدافها وأيديولوجياتها على الساحة العراقية والمنطقة عمومًا".

وأضاف العاني أن "جل الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد عام 2003، لم تستطع كبح جماح هذه المجاميع التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة، وتنفذ أجندات طهران".

وأشار إلى وقوع ذلك مرات عديدة "عبر إحراج الحكومة العراقية بقصف البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف".

ولفت إلى أن تتبع كيفية تنفيذ عمليات استهداف المطاعم والمتاجر في بغداد خلال الأيام الماضية، و"أريحية" تنقل المجاميع من مكان إلى آخر وتنفيذها العمليات دون قلق، يؤشر على أنها "تتبع جهات متنفذة قادرة على مواجهة أي قوة تحاول اعتراض طريقها"، وفق قوله.