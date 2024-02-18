تدمير 3 صواريخ وسفينتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

دمرت القيادة المركزية الأمريكية ثلاثة صواريخ من نوع "كروز" متنقلة مضادة للسفن، إضافة إلى سفينة واحدة بدون قبطان تحت الماء نوع (UUV)، وسفينة سطحية بدون قبطان كذلك من نوع (USV)، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنها نفذت 5 ضربات صاروخية لتنفيذ مهمتها بنجاح، في إطار ما أسمته الدفاع عن النفس، وقد تراوحت تلك الضربات بين الساعة الـ3 إلى الـ8 من مساء أمس السبت.