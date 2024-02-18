تدمير 3 صواريخ وسفينتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن
دمرت القيادة المركزية الأمريكية ثلاثة صواريخ من نوع "كروز" متنقلة مضادة للسفن، إضافة إلى سفينة واحدة بدون قبطان تحت الماء نوع (UUV)، وسفينة سطحية بدون قبطان كذلك من نوع (USV)، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنها نفذت 5 ضربات صاروخية لتنفيذ مهمتها بنجاح، في إطار ما أسمته الدفاع عن النفس، وقد تراوحت تلك الضربات بين الساعة الـ3 إلى الـ8 من مساء أمس السبت.
وأشارت إلى أن هذا أول استخدام حوثي ملحوظ لمركبة غير مأهولة، منذ هجماتها في الـ23 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ استطاعت قواتها تحديد الأهداف الحوثية، وقررت تدميرها من فوره؛ كونها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن البحرية الأمريكية، وكذلك التجارية العابرة في المنطقة.
وذكرت المركزية الأمريكية أن إجراءاتها "الاستباقية"، من شأنها أن تحمي حرية الملاحة، وستوفر الحماية الكاملة والآمنة للمياه الدولية، وتجعلها أكثر أماناً.