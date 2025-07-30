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عقوبات أمريكية على إمبراطورية محمد حسين شمخاني للنفط الإيراني

عقوبات أمريكية على إمبراطورية محمد حسين شمخاني للنفط الإيراني
محمد حسين شمخاني نجل مستشار المرشد الإيرانيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 7:35 م

 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، تستهدف بشكل عام مصالح نجل مستشار المرشد آية الله علي خامنئي.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران تستهدف 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا متورطين في التحايل على العقوبات في 17 دولة.

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وأفادت في بيانها بأن العقوبات تستهدف عمومًا مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار خامنئي.

وبررت أن شبكة الشحن التي فُرضت عقوبات عليها تنقل النفط ومنتجات بترولية من إيران وروسيا لمشترين في أنحاء العالم، ما يدرّ مليارات الدولارات من الأرباح لصالح الحكومة الإيرانية.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.

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