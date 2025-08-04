استبق اجتماع الكابينت.. نتنياهو يميل إلى السيطرة الكاملة على غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله اليوم الاثنين إن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومته غدا الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ووفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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وكان نتنياهو ذكر في وقت سابق أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن "كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".

وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء: "يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهدفنا من الحرب.. هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل". لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

وكان نتنياهو هاجم أمس حركة حماس بشدة، وقال: "لن نتراجع. إنني مليء بإصرار أقوى على إطلاق سراح أبنائنا المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدًا لدولة إسرائيل"، وفق ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية.