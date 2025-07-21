عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم غربي غزة

قالت السلطات الصحية بقطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء إن قصفا إسرائيليا بدبابات أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في مخيم غرب مدينة غزة بشمال القطاع.

وقال مسعفون إن دبابات متمركزة بشمال مخيم الشاطئ أطلقت قذيفتين على الخيام التي تأوي عائلات نازحة.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي على الواقعة.

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ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن مقر إقامة موظفيها ومستودعها الرئيس في مدينة دير البلح بغزة تعرضا للهجوم ثلاث مرات الاثنين.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أفراد عائلتهما اعتُقلوا، مضيفا أن ثلاثة منهم أطلق سراحهم لاحقا، فيما لا يزال موظف واحد رهن الاحتجاز، بحسب "رويترز".