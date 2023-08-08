لـ3 أشهر.. سوريا تمدد السماح بإدخال مساعدات أممية عبر معبرين

مدّدت سوريا السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا عبر معبرين حدوديين إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال، مدة ثلاثة أشهر، وفق ما أفادت متحدثة باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك: "نرحب بحرارة بتمديد حكومة سوريا الإذن باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر" المُقبل.

وبعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا المجاورة، في الـ6 من شهر شباط/فبراير الماضي، مودياً بأكثر من 55 ألفاً في البلدين، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال مساعدات إنسانية، حتى الـ13 من شهر أيار/مايو الماضي.

وجاء ذلك بعد انتقادات وجّهها سكان ومنظمات إغاثية محلية إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.