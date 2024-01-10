جرحى غزة يصارعون الموت بانتظار تحويلة العلاج في الخارج

يصارع آلاف المصابين في غزة الموت في رحلة انتظار - باتت أطول مما تخيلوا - لتأمين تحويلة للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح، في ظل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على سفر الجرحى.

وتسببت الحرب الإسرائيلية بإصابة أكثر من 58 ألفاً و416 فلسطينياً من مختلف مناطق قطاع غزة، منهم 6 آلاف مصاب بحاجة للسفر للعلاج خارج القطاع بشكل عاجل، وفق آخر إحصائية صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأكد هشام عدوان المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن "1329 جريحاً ومريضاً فلسطينياً تمكنوا من السفر لخارج القطاع من أجل تلقي العلاج منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة".

وأوضح عدوان، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "هذا العدد من الجرحى والمرضى سافروا بدون أي مرافقين"، مبيناً أن الجانب الفلسطيني لا يتدخل في أسماء وأعداد المسافرين عبر معبر رفح البري، وأنه يتم وفق كشوفات تصل من الجانب المصري.