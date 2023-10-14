هل تعيد دعوات إسرائيل لتهجير الغزيين إحياء مشروع "إيجورا آيلاند"؟

أثارت الخطوة الإسرائيلية المتمثلة بدعوة سكان قطاع غزة بالتوجه جنوبا إلى مصر، استنفار القاهرة التي لم تتأخر في الرد على تلك الخطوة التي قد تنذر بحدوث أزمة بين الجانبين ما لم يتم احتواؤها قبل أن تتسع أكثر، على وقع اشتداد قصف غزة والتحذيرات المتصاعدة عربيا ودوليا من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وفيما وصف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، المطالب الإسرائيلية التي نادت الغزيين بالاتجاه إلى مصر بـ"السخيفة التي لن تتحقق"، اعتبر خبراء أن تل أبيب "أعادت إحياء مخططات قيادات جماعات إسلامية هدفت لإقامة دولتهم الإسلامية ومشروعهم التوسعي".

حماس قبلت بالعرض!

وفي تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" قال عمرو موسى: "إن مثل هذا الطرح الإسرائيلي السخيف لا يقبل به أحد، ليس فقط لأنها أرض مصرية وإنما لكون إسرائيل تريد أن تخلق موجة لجوء جديدة ومصر لا تقبل بهذا أبدا".

ويوم الخميس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين "على أرضهم" في القطاع، محذّرًا من أن خروجهم قد يؤدي إلى "تصفية القضية" الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في مناسبات عديدة سابقة إن: "حماس قبلت بفكرة الدولة المؤقتة والتي فيها سيتم تأجيل قضية القدس المحتلة وأزمة عودة اللاجئين".

وتابع: "حماس وافقت على هذه الفكرة (دولة فلسطينية مؤقتة)، وفي أيام محمد مرسي العياط كانت مطروحة على أساس يعطونا شقفة (قطعة) من سيناء حتى يدخل شعبنا ويعيش هناك، تحت اسم مشروع إيجورا آيلاند".