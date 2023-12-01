محللون لـ "إرم نيوز": "خريطة البلوكات" الإسرائيلية لا تحمي المدنيين

استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته في محافظات قطاع غزة بعد هدنة إنسانية دامت سبعة أيام ولم يكتب لها أن تتمدد أكثر من ذلك.

إثر ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الجولة الثانية بشكل عنيف جدًا وقصف متواصل على عموم محافظات القطاع، فضلًا عن إلقاء مناشير ورقية تطالب سكان القرارة وبني سهيلا وخزاعة وعبسان في خانيونس بالإخلاء الفوري على اعتبار أنها عمليات قتال خطيرة بحسب وصفه.

كما نشر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي خريطة طبوغرافية قسمت قطاع غزة إلى "بلوكات" وممرات للإخلاء.

حول ذلك أشار الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته والمسؤولين بضرورة تقليل الضحايا من المدنيين الفلسطينيين في غزة، وقال: "على ضوء ذلك طرحت حكومة الحرب الإسرائيلية تلك الخطة لتؤكد للجانب الأمريكي أنها تتجاوب مع مطالبه".

وحول مدى فاعلية خطة كهذه يقول موسى في حديث خاص لـ "إرم نيوز": "في البداية القانون الدولي الإنساني لا يجيز لقوات الاحتلال أن تقوم بعمليات تهجير للسكان من منازلهم بذريعة حماية أرواحهم بهذا الشكل الشامل لمئات الآلاف من المدنيين، وأيضًا حتى لو جاز لها ممارسة ذلك لحالات الضرورة العسكرية يكون ذلك بحالات استثنائية ضرورية وأيضًا مع واجب الاحتلال ضمان توفير وسائل نقل للمدنيين وأماكن إيواء يتوفر فيها ضمان حقوقهم الإنسانية بتوفر سبل الحياة على الأقل"، مؤكدا أن "هذا كله غير وارد لدى السلطات الإسرائيلية".

ويكمل الخبير العسكري: "لذلك، فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو غير مشروع ويمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد جرائم الحرب".

أما عن التغيير الذي يمكن أن يحصل من جرّاء تلك الخطة بتقسيم الخريطة لبلوكات، فيقول: "لو تقيد الجيش الإسرائيلي بها والتزم بتحذير السكان ومنحهم الوقت الكافي للإخلاء والابتعاد عن الأماكن المهددة بالقصف لربما يقلل من شلال الدماء المفتوح منذ بداية الحرب الإسرائيلية".