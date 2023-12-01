محللون لـ "إرم نيوز": "خريطة البلوكات" الإسرائيلية لا تحمي المدنيين
استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته في محافظات قطاع غزة بعد هدنة إنسانية دامت سبعة أيام ولم يكتب لها أن تتمدد أكثر من ذلك.
إثر ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الجولة الثانية بشكل عنيف جدًا وقصف متواصل على عموم محافظات القطاع، فضلًا عن إلقاء مناشير ورقية تطالب سكان القرارة وبني سهيلا وخزاعة وعبسان في خانيونس بالإخلاء الفوري على اعتبار أنها عمليات قتال خطيرة بحسب وصفه.
كما نشر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي خريطة طبوغرافية قسمت قطاع غزة إلى "بلوكات" وممرات للإخلاء.
حول ذلك أشار الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته والمسؤولين بضرورة تقليل الضحايا من المدنيين الفلسطينيين في غزة، وقال: "على ضوء ذلك طرحت حكومة الحرب الإسرائيلية تلك الخطة لتؤكد للجانب الأمريكي أنها تتجاوب مع مطالبه".
وحول مدى فاعلية خطة كهذه يقول موسى في حديث خاص لـ "إرم نيوز": "في البداية القانون الدولي الإنساني لا يجيز لقوات الاحتلال أن تقوم بعمليات تهجير للسكان من منازلهم بذريعة حماية أرواحهم بهذا الشكل الشامل لمئات الآلاف من المدنيين، وأيضًا حتى لو جاز لها ممارسة ذلك لحالات الضرورة العسكرية يكون ذلك بحالات استثنائية ضرورية وأيضًا مع واجب الاحتلال ضمان توفير وسائل نقل للمدنيين وأماكن إيواء يتوفر فيها ضمان حقوقهم الإنسانية بتوفر سبل الحياة على الأقل"، مؤكدا أن "هذا كله غير وارد لدى السلطات الإسرائيلية".
ويكمل الخبير العسكري: "لذلك، فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو غير مشروع ويمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد جرائم الحرب".
أما عن التغيير الذي يمكن أن يحصل من جرّاء تلك الخطة بتقسيم الخريطة لبلوكات، فيقول: "لو تقيد الجيش الإسرائيلي بها والتزم بتحذير السكان ومنحهم الوقت الكافي للإخلاء والابتعاد عن الأماكن المهددة بالقصف لربما يقلل من شلال الدماء المفتوح منذ بداية الحرب الإسرائيلية".
من جهته قال الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور: "يبدو أن الجولة الثانية قد بدأها الجيش الإسرائيلي بقوة وستتمحور في محافظات جنوب القطاع وهو مصمم على تحقيق أهدافه العسكرية التي أعلنها في بداية الحرب".
وأشار إلى أن ذلك يظهر جليًا من خلال تهديد سكان شرق خانيونس بالكامل بضرورة الإخلاء الفوري.
وذكر منصور في حديثه الخاص لـ "إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي قام بتقسيم قطاع غزة إلى بلوكات آمنة وأخرى غير آمنة بناءً على معلومات استخباراتية جمعها وعززها بمعلومات جديدة حول التواجد العسكري للمنظمات العسكرية الفلسطينية لا سيما حركة حماس.
ورأى أن الجيش الإسرائيلي "يقوم في ضوء ذلك بالتعامل مع هذه الأهداف في إطار جولة جديدة برأيي هي الأعنف".
أما الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود فأكد على حديث الخبراء قائلًا: "التقسيم الرئيسي للجيش الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة كان بتقسيمه إلى منطقتين، منطقة شمال وادي غزة التي تضم محافظتي غزة وشمال غزة، ومنطقة جنوب الوادي التي تضم محافظة الوسطى ومحافظتي خانيونس ورفح".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ على إثر هذا التقسيم عمليته العسكرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
واعتبر قاعود في حديث خاص لـ"إرم نيوز" أن ما نشره الموقع العسكري للجيش الإسرائيلي للخريطة التي قسم فيها القطاع إلى بلوكات آمنة وأخرى غير آمنة "لا تعتبر تقسيمات مدنية، وهي تقسيمات عسكرية بحتة توضح طريقة تحرك الجيش الإسرائيلي داخل هذه المناطق تحديدًا خلال العملية البرية جنوب القطاع".
وأوضح أن ذلك يظهر بشكل واضح من عمليات إخلاء وتهديد لسكان شرق خانيونس وشرق المحافظة الوسطى.
وأشار الباحث في الشأن السياسي إلى أن هذه الخريطة "غير دقيقة" وأنها "خاضعة للتغيير وفق المفهوم العسكري الإسرائيلي بناءً على تحديث المعلومات الاستخباراتية لديه".
وذكر أنه منذ استئناف الحرب صباح اليوم فإن "جل الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي هي منازل مأهولة بالمدنيين ويقال إنها آمنة وفق الخريطة الجديدة التي نشرها".