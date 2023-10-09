مصر تجري اتصالات مكثفة مع إسرائيل وحماس‎

قال مصدران أمنيان مصريان، اليوم الإثنين، إن مصر تجري اتصالات مكثفة ووثيقة مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لمحاولة منع المزيد من التصعيد في القتال بينهما، وضمان حماية الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القاهرة حثت إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وحثت حماس على إبقاء الأسرى في حالة جيدة للحفاظ على احتمال التهدئة قريبًا مفتوحًا، على الرغم من أن الضربات الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة جعلت الوساطة مسألة صعبة.

وأسر مسلحون فلسطينيون العشرات خلال هجوم مباغت شنته حماس من قطاع غزة بدأ يوم السبت، ومن بين الأسرى جنود ومدنيون وأطفال ومسنون. وقالت حركة الجهاد الإسلامي أيضًا إنها تحتجز أكثر من 30 أسيرًا.

وتقصف طائرات إسرائيلية وطائرات هليكوبتر ومدفعية أهدافًا في قطاع غزة قصفًا عنيفًا ومكثفًا وتخوض قوات إسرائيلية اشتباكات لإخراج مقاتلين فلسطينيين من منطقة محيطة بقطاع غزة.

وتوسطت مصر بين إسرائيل والفلسطينيين من قبل في فترات تصعيد سابقة للصراع.

وقال المصدران الأمنيان المصريان، إن نحو سبعة آلاف سائح إسرائيلي عادوا من سيناء لإسرائيل منذ اندلاع القتال.

وأضافا أن الهلال الأحمر أوصل بعض المساعدات الطبية لقطاع غزة من سيناء عبر معبر رفح.

وقتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين ومرشدًا مصريًّا في موقع سياحي في الإسكندرية، أمس الأحد.

وقال أحد المصدرين الأمنيين، إن الشرطي المتهم بإطلاق النار وقتلهم أحيل لمحكمة عسكرية.

وذكرت مصادر في مطار مصري، أن الرحلات الجوية التي تسيرها مصر للطيران بين القاهرة وتل أبيب توقفت لأجل غير مسمى، بينما استمرت رحلات من شرم الشيخ لتل أبيب اليوم الإثنين بما سمح لسياح إسرائيليين بالعودة.