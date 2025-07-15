الدفاع السورية تعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، وقف إطلاق النار في السويداء بعد اتفاق مع الزعماء المحليين، وفق بيان لوزارة الدفاع.

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وبحسب البيان، قال أبو قصرة: "إلى كافة الوحدات العاملة الموجودة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

وأضاف أبو قصرة: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".

وبين أبو قصرة: "سنبدأ بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة".

وأكد أنه تم التوجيه ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين.

ويأتي ذلك في وقت شنت فيه مقاتلات إسرائيلية غارات على مدينة السويداء، وسط اشتباكات دامية.

وشهدت مداخل محافظة السويداء اشتباكات عنيفة، بالتزامن مع بدء دخول قوات من الجيش إلى مركز المدينة عقب ترحيب رئاسة الطائفة الروحية للدروز الموحدين، بحسب إعلان وزارة الدفاع.

وتداولت منصات إعلامية مشاهد لدخول قوات من الجيش السوري أول أحياء مدينة السويداء وسط اشتباكات عنيفة.

وفي تطور آخر، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، في تسجيل مصور اليوم الثلاثاء، إنه وبعد مفاوضات عديدة مع دمشق لم تفضِ إلى أي نتائج أو صدق في التعامل، فإن البيان الذي صدر عن الرئاسة الروحية في وقت سابق اليوم قد فُرض على الرئاسة الروحية للطائفة من دمشق بتفاصيله كافة، وتحت ضغط دولي لحقن الدماء.

وأضاف الهجري: بالرغم من قبولنا بهذا البيان "المذل" من أجل سلامة أولادنا وأهلنا، فقد قاموا بنقض العهد والوعد وقصفوا المدنيين العزّل.

وزاد الهجري في كلمته: "يا أيها السوريون، هذا اليوم إما أن نكون فيه كلنا سوريين نرفض الذل والمهانة، وإما أمامنا عقود من الذل والمهانة".

يتعرضون لحرب إبادة شاملة، ويجب التصدي للحملة "البربرية" بكل الوسائل المتاحة.

وكانت قد رحبت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، صباح اليوم، بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين محافظة السويداء؛ الأمر الذي سارعت وزارة الداخلية السورية بتثمينه، بعد 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.



