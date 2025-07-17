الهجري يناشد الأردن لفتح معبر حدودي مع السويداء

ناشد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، الأردن لفتح معبر حدودي بين السويداء والأردن، عقب إعلان السويداء مدينة منكوبة، إثر هجوم القوات الحكومية الذي خلّف مئات القتلى والجرحى.

وجاء حديث الهجري في سياق بيان أعلن فيه عن الحداد العام في المحافظة الجنوبية الواقعة على حدود الأردن، حيث قال : "نتوجه إلى جلالة الملك عبد الله الثاني في المملكة الأردنية الهاشمية، التوجيه لفتح معبر حدودي بين السويداء والأردن لما لهذه الطرق من أهمية إنسانية في هذه اللحظات الحرجة". كما طالب بفتح ممرات باتجاه مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

وتحدث الهجري في بيان اليوم الخميس، عن "لحظات عصيبة" تمر بها محافظة السويداء، بعد "استهداف المدنيين العزّل وقتل الأبرياء بوحشية"، معلنًا السويداء "بلدًا منكوبًا".

وأعلن البيان عمّا وصفه "تطهير السويداء من نجس الإرهابيين"، ودعا أبناء الطائفة الدرزية إلى "رصّ الصفوف ومواساة أهالي الشهداء"، وكذلك "التخفيف من الزيارات في هذه المرحلة احترامًا لحالة الحدود، ولإتاحة المجال للأهالي في تضميد الألم وترتيب الصفوف وفسح المجال للفرق الطبية وفرق توثيق الانتهاكات".

وأدت المواجهات بين القوات الحكومية السورية وفصائل متحالفة معها من جهة، وقوات محلية في السويداء إلى وقوع 369 قتيلًا في حصيلة أولية أعلن عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس، فيما يتوقع ارتفاع الأعداد بشكل كبير مع خروج القوات الحكومية، وظهور فيديوهات جديدة توثق عشرات الجثث في شوارع المدينة.