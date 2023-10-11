حماس تعلن إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل
أعلنت حركة حماس الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في وقت سابق من نهار اليوم الثلاثاء.
وقالت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحماس، في بيان عبر تليغرام :"خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان".
ووضعت "كتائب القسام" ذلك في إطار القيام "بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وكوننا جزءا لا يتجزأ في المعركة مع شعبنا في فلسطين، وخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة".
وجاء بيان حماس في وقت يشهد فيه جنوب لبنان توتراً بين حزب الله وإسرائيل.
وأعلن حزب الله، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، قصف ثكنتين إسرائيليتين ومدرعة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان؛ ردّاً على مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي إثر عملية تسلّل عبر الحدود تبنّتها حركة "الجهاد" الفلسطينية.
وكانت حماس أطلقت هجومًا مفاجئًا على إسرائيل، بدأ بإطلاق آلاف الصواريخ، تبعته عمليات تسلل لعناصر من حماس، قتلوا وأسروا مدنيين وعسكريين، وردت الدولة العبرية بإعلان الحرب على غزة.