حماس تعلن إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

أعلنت حركة حماس الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في وقت سابق من نهار اليوم الثلاثاء.

وقالت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحماس، في بيان عبر تليغرام :"خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان".

ووضعت "كتائب القسام" ذلك في إطار القيام "بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وكوننا جزءا لا يتجزأ في المعركة مع شعبنا في فلسطين، وخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة".