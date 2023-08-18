السودان.. اشتباكات في "الفاشر" والدعم السريع يطوق مقر الجيش في "نيالا"
ذكر مصدر عسكري بجنوب دارفور "غرب السودان" اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع طوقت مقر الفرقة 16 التابعة للجيش في مدينة نيالا من كافة الاتجاهات، وذلك بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من أسبوع.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "قوات الدعم السريع باتت تتمركز بالقرب من سور الفرقة 16 ومنزل والي جنوب دارفور، بعد أن دمرت دفاعات الجيش التي كانت عصية طوال الأسبوع الماضي".
وأشار إلى أن دفاعات الجيش المنصوبة حول سور مقر الفرقة 16، كانت قد كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح خلال معارك الأيام الماضية قبل أن تتمكن قوات الدعم السريع من تدميرها.
وأكد بأن قوات الدعم السريع سيطرت على جسر "مكة" الذي يربط بين جنوب وشمال المدينة، ووضعت ارتكازاتها على مدخلي الجسر القريب من مقر قيادة الجيش.
إلى ذلك، أفاد شهود عيان من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، باندلاع اشتباكات قصيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة.
وقال مصدر سياسي لـ"إرم نيوز" إن أحد ضباط الجيش يدعى الصادق فوكا، هاجم صباح الجمعة، مقر قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر قبل أن ينسحب، بعد اشتباكات استمرت لوقت قصير تبادل فيها طرفي القتال القصف المدفعي العنيف، فيما أشار المصدر إلى أن الضابط كان "يقود فصيلا مسلحا متمردا في دارفور قبل أن يتم استيعابه في الجيش وفق اتفاق ترتيبات أمنية".
وفي العاصمة الخرطوم قصف الطيران الحربي مناطق تمركزات قوات الدعم السريع جنوب "المكتب الزراعي، وسوبا، واللعوتة"، فيما أفاد الشهود لـ"إرم نيوز" بمقتل شخص على الأقل إضافة إلى قوع خسائر في الممتلكات بينها انهيار منزلين، دوت الانفجارات العنيفة جراء القصف المدفعي في مناطق غرب وجنوب مدينة أمدرمان.