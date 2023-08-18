السودان.. اشتباكات في "الفاشر" والدعم السريع يطوق مقر الجيش في "نيالا"

ذكر مصدر عسكري بجنوب دارفور "غرب السودان" اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع طوقت مقر الفرقة 16 التابعة للجيش في مدينة نيالا من كافة الاتجاهات، وذلك بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من أسبوع.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "قوات الدعم السريع باتت تتمركز بالقرب من سور الفرقة 16 ومنزل والي جنوب دارفور، بعد أن دمرت دفاعات الجيش التي كانت عصية طوال الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أن دفاعات الجيش المنصوبة حول سور مقر الفرقة 16، كانت قد كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح خلال معارك الأيام الماضية قبل أن تتمكن قوات الدعم السريع من تدميرها.

وأكد بأن قوات الدعم السريع سيطرت على جسر "مكة" الذي يربط بين جنوب وشمال المدينة، ووضعت ارتكازاتها على مدخلي الجسر القريب من مقر قيادة الجيش.