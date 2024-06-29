"مدونة الأسرة" المغربية.. هل تحسم "الفتوى" الجدل بين المحافظين والحداثيين؟

دخلت مراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة) في المغرب مرحلة حاسمة بعدما وجّه الملك محمد السادس، أمس الجمعة، المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد) بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادًا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافًا وسجالاً حادين بين التيار المحافظ الذي يدافع عن ضرورة ارتباط هذه المراجعة بالمرجعية الإسلامية، وتيار حداثي يدعو إلى تكييف مراجعة المدونة مع الاتفاقيات الدولية.

وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى العاهل المغربي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميًا.