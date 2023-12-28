الإعلان عن مقتل رهينة أمريكية-إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة

أعلن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل الخميس، مقتل رهينة إسرائيلية أمريكية محتجزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.

وقال التجمع في بيان، إن جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت" وقد توفيت متأثرة بجروحها.

وتعتبر واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاما، وهي "أم لأربعة وجدة لسبعة وعملت معلمة للغة الإنجليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة واولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز".

وكانت قد اختُطفت مع زوجها غاد حاغاي (73 عاما) الذي أعلن السبت عن مقتله في تشرين الأول/أكتوبر. وما زالت جثتاهما في قطاع غزة.

وقال نجلهما آل حاغاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الشهر، "أريد أن أصدق أنها لا تزال على قيد الحياة لكن … لست متأكدا".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان سابق، إنه "يشعر بالأسى إزاء الأنباء التي تفيد بأن الأمريكي غاد حاغاي يُعتقد الآن أنه قُتل على يد حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف "نواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها بأمان".

وأدى الهجوم الذي شنّته حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية.

واتُخذ نحو 250 شخصاً رهائن. وما زال هناك 129 رهينة في قطاع غزة.

ورداً على هجوم حماس، تقصف إسرائيل التي وعدت بالقضاء على حركة حماس، قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 21320 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.