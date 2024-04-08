3 قتلى إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل 3 أشخاص في لبنان وأصيب آخرون فجر اليوم الإثنين، إثر غارات إسرائيلية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن "العدو صعّد من اعتداءاته"، وأغار على منزل مأهول في بلدة السلطانية في القطاع الأوسط، جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة آخرين.

وألحقت الغارة الجوية أضراراً بالمنازل، إذ فقدت 10 عائلات مساكنها، وفقاً للوكالة التي تحدثت أيضاً عن طلعات مكثفة للطيران الإسرائيلي في سماء جنوب لبنان.