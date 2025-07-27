العراق.. أوامر عليا بتشكيل لجنة للتحقيق بحادث دائرة الزراعة (فيديو)

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع في دائرة الزراعة في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، بعد أن تسبب بإصابة عناصر أمنية اشتبكت مع ميليشيا "الحشد الشعبي".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان القبض على 14 متورطًا في الاشتباكات، وأنه بتدقيق هوياتهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين (45 , و46) بالحشد الشعبي، موضحة أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، صرحت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أنه "على خلفية الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية".

وفي وقت سابق اليوم، شهدت منطقة السيدية نزاعًا مسلحًا بين قوات نظامية وفصائل من الحشد الشعبي، على خلفية صراع إداري حول منصب مدير دائرة الزراعة.

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وبحسب مصادر أمنية فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاول المدير الجديد لدائرة زراعة بغداد دخول المبنى الرسمي لاستلام مهامه، إلا أن المدير السابق، الذي ينتمي لإحدى الفصائل، رفض مغادرة المنصب، مستعينًا بمجموعة مسلحة من "الحشد الشعبي".