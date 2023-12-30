لماذا منع نتنياهو رئيسي "الموساد" و"الشاباك" من حضور اجتماع مهم؟

مكتب نتنياهو ينفي

وقالت القناة، إن مكتب نتنياهو نفى أن يكون رئيس الوزراء قد منع رئيسي الجهازين الاستخباريين، إلا أن مكتب وزير الدفاع رفض التعليق؛ ما زاد من شكوك القناة، ودفعها للبحث عن ماهية هذا التطور غير المسبوق.

ويخضع رئيسا الموساد "عمليات خارجية ومهمات خاصة"، والشاباك "أمن عام"، لإمرة مكتب نتنياهو، وتعد تلك من المرات النادرة التي يظهران فيها من زاوية الهرم الوظيفي، كموظفين عاديين يمكن تهميشهما.

تقرير القناة وضع القضية في إطار الأزمة بين نتنياهو وغالانت؛ إذ كان يفترض أن يشهد الاجتماع الأول مشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيسي "الموساد" والشاباك؛ لاستعراض مقترحات تجري بلورتها بشأن صفقة أسرى محتملة؛ من أجل المفاضلة بينها وإرسالها للحكومة للمصادقة عليها.

وأضافت القناة أنها توجهت لمكتب نتنياهو لمعرفة القصة، وقد أبلغها أن رئيس الوزراء "لا يُقيِّد عمل رئيس الموساد، والأخير يمكنه أن يشارك في الاجتماعات وفق جدوله الزمني. إن كابينت إدارة الحرب هو المنتدى المكلف برسم السياسات وتحديد مسارات ملف الأسرى والمفقودين". لكن حين توجهت القناة لمكتب وزير الدفاع للحصول على رد، أكدت أنه رفض التعليق.