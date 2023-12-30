لماذا منع نتنياهو رئيسي "الموساد" و"الشاباك" من حضور اجتماع مهم؟
أفادت مصادر إسرائيلية بمنع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين، من المشاركة في اجتماعين مغلقين مع وزير الدفاع وقادة عسكريين، في تطوّر يؤشّر إلى حجم الأزمة التي تمرّ بها حكومته.
وكشفت قناة "الأخبار 12" العبرية، الليلة البارحة، أن رئيس "الموساد"، دافيد برنياع، ورئيس "الشاباك" رونين بار، مُنِعَا من المشاركة في اجتماع مع وزير الدفاع يوآف غالانت، لمناقشة تفاصيل عملياتية تخصّ الحرب في غزة؛ الأمر الذي دفعها للتوجه إلى مكتب نتنياهو وغالانت على حدٍ سواء للحصول على ردّ.
مكتب نتنياهو ينفي
وقالت القناة، إن مكتب نتنياهو نفى أن يكون رئيس الوزراء قد منع رئيسي الجهازين الاستخباريين، إلا أن مكتب وزير الدفاع رفض التعليق؛ ما زاد من شكوك القناة، ودفعها للبحث عن ماهية هذا التطور غير المسبوق.
ويخضع رئيسا الموساد "عمليات خارجية ومهمات خاصة"، والشاباك "أمن عام"، لإمرة مكتب نتنياهو، وتعد تلك من المرات النادرة التي يظهران فيها من زاوية الهرم الوظيفي، كموظفين عاديين يمكن تهميشهما.
تقرير القناة وضع القضية في إطار الأزمة بين نتنياهو وغالانت؛ إذ كان يفترض أن يشهد الاجتماع الأول مشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيسي "الموساد" والشاباك؛ لاستعراض مقترحات تجري بلورتها بشأن صفقة أسرى محتملة؛ من أجل المفاضلة بينها وإرسالها للحكومة للمصادقة عليها.
وأضافت القناة أنها توجهت لمكتب نتنياهو لمعرفة القصة، وقد أبلغها أن رئيس الوزراء "لا يُقيِّد عمل رئيس الموساد، والأخير يمكنه أن يشارك في الاجتماعات وفق جدوله الزمني. إن كابينت إدارة الحرب هو المنتدى المكلف برسم السياسات وتحديد مسارات ملف الأسرى والمفقودين". لكن حين توجهت القناة لمكتب وزير الدفاع للحصول على رد، أكدت أنه رفض التعليق.
اجتماع بشأن الحرب
وكشفت القناة أن المعلومات التي وصلتها أكدت أن ردّ نتنياهو كان عن اجتماع بشأن الأسرى، والذي مُنِع منه رئيس "الموساد"، ولكن (رئيسي الموساد والشاباك) مُنِعا معًا من اجتماع على صلة بالحرب.
وقالت إن المنع لم يخصّ رئيس "الموساد" وحده، إنما طال أيضًا رئيس "الشاباك"، وإن مكتب نتنياهو علَّق على الموضوع كأنه مرتبط بصفقة المخطوفين، ولكن منعهما معًا كان من اجتماع وصفته بـ "نقاش عملياتي بشأن الحرب".
وذكرت قناة الأخبار 12 أن نتنياهو منع غالانت من عقد اجتماع بشأن صفقة الأسرى أيضًا، الأسبوع الماضي، كان يفترض أن يشارك فيه رئيس "الموساد" دافيد برنياع، منبهة إلى أنه لم يستطع منع الاجتماع ذاته، بحضور غالانت ورئيس الأركان واللواء احتياط نيتسان ألون، والأخير مكلّف من الجيش بملف الأسرى، إلا أن نتنياهو رفض مشاركة رئيس "الموساد".
المصدر: قناة "الأخبار 12" العبرية