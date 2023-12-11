ألمانيا المتوددة لإسرائيل تنشد محاكمة محمود عباس

أعادت حرب غزة إلى الواجهة المطالب الألمانية بمحاكمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل نحو عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، بعد هجوم حماس المباغت على الجنوب الإسرائيلي في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووسط حركة لإظهار مزيد من الدعم والتودد لإسرائيل، حاولت السلطات نبش تحقيق للشرطة في برلين تم فتحه في آب/اغسطس 2022، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، اتهم خلالها إسرائيل بارتكاب 50 مجزرة و50 محرقة بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1947.

ورأى الألمان وقتها أن لا حق لأحد باستخدام مصطلح "محرقة" سوى إسرائيل، كنوع من التنصل من إرث ألمانيا النازية، وعقاب الذات ونفي الانتساب للسلف الذي كان يوما من الأيام أداة بيد الفوهرر أدولف هتلر.