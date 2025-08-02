اعتقال 3 عناصر من حماس عند نفق ببيت حانون (صورة)

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، توثيقًا يظهر فيه ثلاثة عناصر من حماس يخرجون من أنفاق تحت الأرض في بيت حانون، التي تحولت إلى مدينة مدمرة بالكامل تقريبًا.

ووفق البيان الصوتي لكاتس، استسلم الثلاثة لقوات الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل تدمير البنية التحتية، فوق الأرض وتحتها، في إطار محاولات حماية مستوطنة سديروت والمستوطنات المحيطة بها.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي والشاباك بأن عناصر من فرقة القتال التابعة للواء جفعاتي، بقيادة الفرقة 162، العاملة في منطقة بيت حانون، رصدوا ثلاثة عناصر يخرجون من نفق ويستسلمون.

وعند استجوابهم ميدانيًا، أفاد العناصر الثلاثة بأنهم كانوا يخططون للهرب، بعد القضاء على عنصر آخر كان معهم في النفق خلال اشتباك مع القوات.

واقتيد العناصر المقاتلون إلى مستودع أسلحة قرب النفق، حيث صودرت سترات وذخيرة وقنابل يدوية وأسلحة أخرى، وخلعوا ملابسهم بشكل شبه كامل.

ووفق الجيش والشاباك، عُثر داخل النفق على معدات للبقاء طويلًا، وطعام وماء. وصودرت الأسلحة، واقتيد العناصر الثلاثة لاستكمال التحقيقات.

وتفتش قوات الهندسة النفق حاليًا. وجاء في البيان: "استسلمت كتيبة بيت حانون، التي كانت تشكل تهديدًا لمستوطنات نير عام وسديروت"، واعتُبر ذلك إنجازًا جديدًا لعملية "عربات جدعون" وفق البيان.

وتُنفذ هذه العملية ضمن عملية مستمرة في بيت حانون، التي بدأت قبل نحو شهر عقب قتل 5 من عناصر الجيش الإسرائيلي.