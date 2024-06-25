خبراء: "اجتثاث" حماس هدف نتنياهو الإستراتيجي

الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم قال إن المعلن منذ البداية أن هناك ثلاث مراحل عسكرية في الحرب على قطاع غزة.

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المرحلة الأولى تتمثل في سياسة الأرض المحروقة بالقصف الجوي والمدفعي، وهذه المرحلة تم تنفيذها في جميع مناطق قطاع غزة. أما المرحلة الثانية فتتعلق بالاجتياح البري الواسع الذي تم تنفيذه، وبقيت منطقة دير البلح وأجزاء من مخيمات المنطقة الوسطى".

وأضاف أن "المرحلة الثالثة تتمثل في الاستهدافات الدقيقة فيما سمي بالعمليات الجراحية والتوغل المحدود".

وذكر نجم أن نتنياهو يعتقد أن المرحلة الأهم هي المرحلة الثالثة كونها ستسهم في "اجتثاث" حماس بخلاف سحقها الذي ينتج عن المرحلتين الأولى والثانية باستهداف بنية حماس العسكرية وشبكات الأنفاق بالإضافة إلى استهداف نشطاء الجهاز العسكري لحركة حماس.

وتابع: "يأتي ذلك من رغبة إسرائيل في إفقاد حماس قدراتها السلطوية وإمكانية إعادة ترتيب صفوفها كما حدث في مدينة غزة وشمال غزة؛ ما دعا الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات اغتيال واسعة وعملية عسكرية مركزة على غرار عملية مجمع الشفاء الطبي أو حي الزيتون أو مخيم جباليا".