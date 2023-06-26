بعد غياب 9 سنوات.. روسيا تعيد سفيرها إلى ليبيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الإثنين، بأن روسيا قررت تسمية أيدار أغانين سفيراً جديداً لها في ليبيا.

وذكرت الوكالة أن السفير أغانين قدم اليوم أوراق اعتماده رسمياً إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

يأتي ذلك بعد غياب استمر لمدة 9 سنوات للتمثيل الروسي الدبلوماسي في ليبيا.

ونقلت الوكالة عن السفير الجديد قوله: "الآن نستطيع أن نقول إن الظروف الأمنية في ليبيا أصبحت أفضل بكثير، فكما نرى ليس هناك أعمال عسكرية".

وأضاف: "ليبيا بدأت بالانتقال إلى مرحلة التطور السلمي حيث تم ويتم تسوية الخلافات السياسية في البلد عبر الحوار ".

وأردف: "التواجد الدبلوماسي لروسيا استؤنف بالكامل، وسوف نعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين".