غوتيريش: شعرت بصدمة شديدة من استهداف مدرستين للأونروا في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إنه "شعر بصدمة شديدة" من مقتل وإصابة العشرات، ومنهم نساء وأطفال، جراء قصف مدرستين تابعتين للمنظمة الدولية في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة.

وأضاف في بيان صدر عنه، أن الضحايا "كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة، مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة في جميع أنحاء غزة بسبب اشتداد القتال.